Europa : Martin Solveig & Jax Jones de retour avec “Lonely Heart” 

Nous pensions que le projet Europa était déjà enterré, mais non ! Martin Solveig et Jax Jones rempilent au moins pour un nouveau titre appelé “Lonely Heart”. C’est à découvrir sur aficia.

Souvenez-vous, il y a plus de trois ans naissait le projet Europa, un side project étonnant entre Martin Solveig et Jax Jones : “Europa est une célébration de l’amitié et de la musique de danse, rétrécissant l’écart entre Londres et Paris, et plein d’espoir entre tous les membres de la foule”, déclarait le Frenchy la semaine dernière sur ses réseaux sociaux.

Si chacun continue pour autant de dévoiler ses propres chansons de son côté, ensemble, ils créent une alchimie parfaite. Nous avions pu découvrir “All Day and Night” avec Madison Beer il y a trois ans, puis “Tequila”. Et depuis plus rien.

Martin Solveig, qui n’a pas sorti d’album depuis plus de dix ans travaille justement sur un nouvel opus. Celui qui souhaite collaborer avec Orelsan (comme il le rapporte chez nos confrères de Ouest France) prépare l’été. Il dégaine “Lonely Heart” (feat GRACEY) sa nouvelle collab’ avec le Britannique Jax Jones, et on doit avouer que c’est plutôt très très bon…

Découvrez “Lonely Heart”, le nouveau single du projet Europa :