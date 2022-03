Eurovision France : Elliott et Pauline Chagne en interview croisée

La liste des 12 candidats qui se produiront dans l’émission ‘C’est vous qui décidez’, à l’issue de laquelle un(e) artiste sera choisi(e) pour représenter la France au concours de l’Eurovision, est récemment tombée. Parmi ces noms, on retrouve Elliott et Pauline Chagne avec qui nous avons pu nous entretenir…

D’un côté Elliott. Candidat de la troisième saison de The Voice en 2014 (dans l’équipe de Jenifer), le jeune artiste a connu une première exposition qui lui a permis de rebondir sur plusieurs projets. Aussi divers que variés : le Cover Garden sur YouTube en compagnie de Lola Dubini, les nombreux doublages chantés (La Garde du Roi Lion, Hôtel Transylvanie) et son activité de créateur de contenu lui constitue un emploi du temps bien rempli !

Toujours prêt à relever de nouveau défi, Elliott prête cette fois-ci sa voix pour son propre projet. Sentimental et sincère dans sa démarche, il interprétera ce vendredi 5 mars sur France 2 son titre « La Tempête ». Inscrit dans un univers pop, il y chante un message fort : Ne sois plus spectateur de ta vie, deviens en l’acteur !

De l’autre, Pauline Chagne. Avec sa harpe électrique, Pauline compte bien révolutionner l’image de son instrument fétiche, qu’elle est la seule à jouer en France, en le rendant dansant, pop, engagé et libéré. Avec des titres comme « Mélancolie Lolita » , « Tous les deux » ou encore « Orange Sanguine », l’artiste se constitue une discographie originale et à son image ! Artiste engagée, chaque musique est une histoire mais également une façon de mettre à profit ses valeurs et ses convictions.

Avec son titre « Nuit Pauline », Pauline Chagne chante sur un univers rétro/variété l’histoire d’une nuit où tous les rêves possibles, où elle peut se voir en héroïne du scénario de sa vie, avec tous les rebondissements qu’il comporte.

Elliott et Pauline Chagne l’ont bien compris : La vie commence à partir du moment où nous comprenons que c’est nous qui décidons ce que nous voulons en faire ! Aurons-nous pour autant la chance de voir la France se faire représenter par ce message universel ?

Pauline Chagne et Elliott en interview…

Qu’est-ce qui vous a donné envie de participer à cette aventure ?

Pauline Chagne : Au début, j’ai été contactée sur Instagram. J’ai d’abord cru à une blague, pourquoi un si grand concours s’intéresserait à moi et me contacterait sur Instagram ? J’ai alors montré le message au compositeur de mes chansons, Antonin Tardy et il a insisté pour que je réponde. L’occasion était trop belle et c’est pourquoi nous avons préparé plusieurs chansons, reprises et autres médias pour présenter ma candidature.

Elliott : C’était un nouveau challenge, j’avais envie de partager quelque chose de plus personnel, d’aller encore plus loin. À ‘The Voice’, je chantais des reprises. À l’Eurovision, je vais pouvoir interpréter une chanson que j’ai co-écrite, c’est vraiment excitant.

Le titre avec lequel vous concourez a-t-il été créé uniquement pour l’occasion ou alors il n’était pas forcément destiné à vous accompagner dans cette compétition ?

Pauligne Chagne : “Nuit Pauline” figure sur mon premier EP, sorti le 5 novembre 2021. Cette chanson a été le point de départ de toutes mes autres chansons, c’est pour cela qu’elle a donné son nom à cet EP. Elle n’était pas destinée à l’Eurovision en premier lieu. Cependant, j’ai retravaillé la chanson avec Antonin pour le concours. Nous avons donc sorti le 16 février dernier un Radio Edit de “Nuit Pauline” qui correspond à la version que j’interprèterai lors du prime sur France 2.

Elliott : “La Tempête” est une chanson que j’ai co-écrite spécialement pour l’Eurovision.

Rendez-vous le 5 mars, en direct sur France 2 !

Qu’espérez-vous que le public retienne de votre prestation ?

Pauline Chagne : Je me suis rendu compte au travers de nombreuses épreuves, que ma vie, c’est la scène. J’ai envie de proposer le 5 mars un show libre, festif et sincère, dans lequel la scène et le don sont au centre de tout. L’Eurovision est une célébration pour moi et j’aimerais que ce soit ça qui ressorte, “Nuit Pauline” me permet cette fête, me permet ce “too much”, cette liberté dans le show.

Elliott : J’aimerais vraiment transmettre un message de victoire. Montrer que l’on à tous une force en nous pour affronter toutes les intempéries de la vie et que seulement nous-mêmes pouvons connaître l’étendue de nos forces.

Vous démarrez une grosse opération de promotion autour de ce concours. Comment vous y préparez-vous ?

Pauline Chagne : J’ai la chance d’être très bien entourée, que soit par mes proches, mon manager, mes attaché.es de presse et aussi par la délégation France de l’Eurovision. Toutes ces personnes me portent et m’aident à être prête pour le concours et tout ce qui gravite autour. J’ai cette sensation très agréable que tout le monde a compris quel était mon message, a compris qui j’étais et que nous allons toutes et tous dans le même sens. Je prends un immense plaisir à rencontrer un public que je n’avais pas, à partager ma musique, et l’Eurovision facilite grandement la tâche.

Elliott : Oui ! C’est la course depuis l’annonce des candidats et j’adore ça ! C’est super intense : il y a plusieurs interviews par jour, je vais faire un aller/retour express en Alsace pour faire de la promo dans ma région natale, on répète la mise en scène, on chante beaucoup et bien sûr il faut être ultra présent sur les réseaux sociaux ! Je continue de faire régulièrement du sport pour me vider la tête.

À vos votes !

Enfin, pourquoi le public devrait-il voter pour vous et votre titre ?

Pauline Chagne : “Nuit Pauline” nous invite à être l’héroïne de notre vie. Nous invite à rêver aux plus beaux scénarios, à être desinhibé, libre d’être tel.le qu’on l’entend au moins le temps d’une chanson. Votez pour moi, votez pour une émotion, une énergie et pour que nous puissions célébrer ensemble nos rêves et notre liberté à Turin.

Elliott : Je pense que La “Tempête” est une chanson qui peut résonner dans le cœur de beaucoup de personnes. Elle transmet un message de grand force. Elle prouve que tout est possible et que tout le monde est capable de traverser toutes les tempêtes.