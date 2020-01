L’actualité musicale du mardi 28 janvier 2020

Alec Benjamin

C'est officiel : Alec Benjamin sera dans les bacs le 3 avril prochain avec son premier album. Un premier opus très attendu par son public après le succès de titres comme 'Let Me Down Slowly', 'If I Killed Someone For You' ou plus dernièrement 'Demons'.

Une bonne nouvelle ne venant pas seule, l'auteur, compositeur et interprète annonce également un nouveau single dans 3 semaines...