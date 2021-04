fêlure se dévoile avec le mystérieux “I Don’t Know”

Loin d’être novice dans ce milieu, fêlure dévoile le premier single de son nouveau projet… aficia fait les présentations !

Il y a des artistes qui nous attrapent dès les premières notes… Retour en 2014 où l’on découvre Marvin Dupré sur la toile, essentiellement avec des mashups (M Pokora, Coldplay, Christine & the Queens, Gims… ). Il connaît un petit succès viral qui le conduit à sortir un premier single “La foudre”.

Coup de cœur confirmé pour ce jeune prodige âgé à l’époque de 22 ans, également ami proche de Kev Adams qui lui propose de partager ses premières parties. Entre-temps, la parenthèse ‘The Voice’ lui offre un joli tremplin avant de sortir dans la foulée des titres pop efficaces comme “Le jour où tout à changé” et “Promets le moi”.

Un retour qui s’est fait attendre…

Puis silence radio. On comprend aujourd’hui que ce temps était finalement consacré à une prise de conscience pour (re)démarrer de zéro avec nouveau projet qu’il avait à cœur de dévoiler. Marvin Dupré présente ainsi fêlure. Il explique ce projet se veut plus “organique et épuré”, tout en restant lui-même. Il parle même “d’échappatoire artistique” afin qu’il puisse “exprimer cette mélancolie et certains succès d’une vie lointaine”.

Avec son premier single “I Don’t Know”, fêlure nous donne des envies d’évasion et de lâcher prise avec un univers brumeux, mystérieux et cinématographique. Hâte de découvrir la suite…

Découvrez le clip de “I Don’t Know” de fêlure :