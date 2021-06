Fête du Bruit dans Landerneau 2021 invite Soprano, Suzane, 47ter…

Que la fête commence ! Le festival Fête du Bruit dans Landerneau dévoile sa programmation complète et il y a du très bon. Tour d’horizon avec aficia.

L’été 2021 pourra se vivre avec des Festivals ! Le week-end dernier nous étions aux Nuits des Arènes à Paris, on se donne également rendez-vous pour Art Rock en septembre, on passera par Les Francofolies de La Rochelle, Le Printemps de Bourges ou encore Marsatac à Marseille…

Mais il y a un autre rendez-vous qui fait face à la crise sanitaire : Fête du Bruit dans Landerneau, un festival né en 2009 avec 10.000 festivaliers au rendez-vous. Au fil des éditions, le festival a gagné en popularité, recevant la crème de la crème des artistes actuels et toujours plus de festivaliers pour accueillir, aujourd’hui, plus de 50.000 fans de musique sur les berges de l’Elorn.

Fête du Bruit dans Landerneau !!!

Pour son édition 2021 Fête du Bruit dans Landerneau ne souhaite pas offrir un festival au rabais. Alors certes, il y a les contraintes liées à la crise sanitaire, mais le programme est alléchant.

Du 22 juillet au 25 juillet prochain, le festival aura la possibilité d’accueillir 4.000 festivaliers dans une configuration debout avec bars et restauration. L’entrée se fera sous réserve d’un pass sanitaire valide et le port du masque sera obligatoire.

Mais la fête sera également présente avec 13 artistes à l’affiche et le vertige de pouvoir se retrouver tous ensemble pour célébrer la vie, la musique…

Soprano, Tryo, Suzane, IAM…

Le coup d’envoi aura lieu le jeudi 22 juillet, toujours dans les Jardins de la Palud, à Landerneau. Pour cette première journée, le public aura le loisir d’applaudir Soprano qui compte publier son nouvel album à la fin de l’année et Reynz qui devrait séduire par son flow cinglant et poétique.

Le lendemain, vendredi 23 juillet, la voix magique d’Asaf Avidan sera au rendez-vous du festival. Une voix magique qui laissera la place à la poésie de Grand Corps Malade qui signe un véritable carton avec son album Mesdames. Enfin, cette journée sera également marquée par la présence de Jason Mist, le jeune auteur, compositeur et interprète de 25 ans originaire de la Nouvelle-Calédonie.

Le samedi 24 juillet semble vouloir faire la place belle aux groupes ! En effet, on retrouve à l’affiche Tryo, Dionysos, La Rue Ketanou mais également le tandem No Pain No Pain qui nous a conquis avec son EP Grande Ourse.

On termine avec le dimanche 25 juillet avec une programmation explosive ! En effet, cette journée sera marquée par le groupe mythique de Marseille IAM. 47ter, le trio rap coloré et incontournable sera également de la partie tandis que la tempête Suzane qui a conquis le public avec Toï Toï fera vibrer la scène du Festival Fête du Bruit dans Landerneau. C’est sans oublier la présence de The Chapas.

Billetterie…

Vous avez déjà la possibilité d’obtenir votre sésame pour l’édition 2021 de Fête du Bruit dans Landerneau. Pour cela, il vous suffit de vous rendre sur le site officiel du festival. Attention : en achetant vos billets, vous vous engagez à respecter le protocole sanitaire mis en place par le festival…

Le tarif est de 46,50€ par journée. La rédaction d’aficia vous recommande l’achat de vos accès directement sur le site officiel de Fête du Bruit dans Landerneau afin d’éviter les arnaques.