Field Music nous livre “Orion From the Street”

Nouveau titre pour Field Music qui nous livre “Orion From the Street” avant la venue d’un nouvel opus. On écoute sur aficia.

Bonne nouvelle pour 2021 : Field Music sera de retour avec un nouvel opus. En effet, Peter et David Brewis doivent nous présenter un nouvel album pour ce printemps.

Pour nous mettre en jambe et en appétit, le tandem nous livre “Orion From the Steet”. Planant et un peu rétro, le titre s’inspire entre les lignes d’un documentaire de Cary Grant.

Le tout est hypnotique, scintillant, prenant l’auditeur dans un tourbillon sans fin, comme une douce illusion musicale et un raz-de-marée de sentiments qui se mélangent les uns avec les autres.

Découvrez “Orion From the Street” de Field Music :