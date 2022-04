Flo Malley conte les travers de l’amour virtuel avec “Cœur Rouge”

Révélé il y a déjà 10 ans, Flo Malley lève le voile sur “Cœur Rouge”, un premier titre captivant à découvrir sur aficia !

Sa signature vocale cassée si singulière n’avait pas laissé indifférent le grand public qui découvrait Flo Malley en 2012, à travers le petit écran, dans la première saison du télé-crochet ‘The Voice’. Il avait par ailleurs été le premier artiste à fouler la scène de l’émission populaire et à séduire les coachs. Depuis cette apparition télévisuelle remarquée, le chanteur aux qualités d’interprète indéniables s’est illustré dans plusieurs comédies musicales et spectacles mais aussi en studio et sur scène, aux côtés d’artistes emblématiques à l’instar de Mylène Farmer et d’Aya Nakamura.

Après un retour surprise sous les feux des projecteurs lors de la diffusion de l’édition anniversaire ‘The Voice All Stars’, Flo Malley travaille actuellement sur un premier EP attendu dans les bacs à la rentrée prochaine. Intitulé Codes secrets, ce projet se dévoile progressivement. Et pour l’heure, c’est avec “Cœur Rouge”, un extrait empreint de modernité, que l’artiste compte faire sensation.

Un message universel

À travers “Cœur Rouge”, Flo Malley met en exergue les maux de notre société contemporaine, hyperconnectée et adepte des réseaux sociaux. Il dépeint avec férocité les désillusions d’un attachement virtuel à sens unique. Hanté par le profil mystérieux d’une certaine Gabrielle qu’il convoite en vain, le chanteur témoigne la sensation d’un vide abyssal dans la vraie vie. “Trois semaines que tu postes et tu m’évites Gabrielle / Mytho, tu raffoles des réseaux guedro / Pas beau comme tu mens dans ta bio Gabrielle” assène-t-il sur cette production pop-rétro ambitieuse et envoûtante à souhait.

Afin de donner un coup d’éclat aux mots scandés, Flo Malley a dévoilé une mise en images soignée, filmée au mythique Paradis Latin. L’artiste nous invite dans une ambiance tamisée à l’éclairage rouge vif symbolisant autant la passion que le danger. En effet, le chanteur parvient à créer une atmosphère mystérieuse exacerbant davantage la peine procurée par cette relation virtuelle impossible. Dans la tourmente des sentiments, l’artiste chante, désabusé, face à une Gabrielle qui se révèle inaccessible.

Visionnez “Cœur Rouge”, le nouveau clip de Flo Malley :