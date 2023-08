Florent Pagny et Christophe Maé revisitent “Et un jour une femme”

Afin de célébrer ses retrouvailles avec le public, Florent Pagny donne un nouvel écho à ses classiques. Découvrez “Et un jour une femme” en duo avec Christophe Maé sur aficia !

Plus d’un an et demi après l’annonce de son cancer, l’incontournable Florent Pagny apporte des nouvelles réjouissantes. Assurant actuellement une tournée triomphale des festivals jouée à guichets fermés, l’un des patrons incontestés de la chanson française a également regagné le chemin des studios. En effet, l’artiste dévoilera 2BIS le 1er septembre prochain, un opus de duos au sein duquel il revisite ses plus grands tubes mais aussi des titres phares qu’il a pu interpréter au cours de sa carrière.

Entouré de ses amis, il reprendra notamment “Chanter” aux côtés d’Anggun, “Les murs porteurs” avec Slimane, “Savoir aimer” avec Pascal Obispo ou encore “Si tu veux m’essayer” en compagnie de Zazie. Au total, ce ne sont pas moins de 20 collaborations (Soprano, Calogero, Patrick Fiori, Anne-Sila, Jenifer, Patrick Bruel…) qui composent ce disque généreux qui devrait rencontrer un succès certain dans les charts.

Florent Pagny & Christophe Maé

Mais avant de lever le voile sur toutes les surprises relatives aux enregistrements de ce nouveau disque studio, Florent Pagny propose de redécouvrir la ballade romantique “Et un jour une femme” initialement extraite de l’album Châtelet Les Halles paru en 2000. Sur ce premier single, l’artiste vedette invite Christophe Maé pour une interprétation chaleureuse et puissante. Les deux timbres de voix très différents se marient à merveille pour conter les mots poétiques de cet hymne dédié aux femmes.

L’identité artistique de Christophe Maé infuse dans la réorchestration moderne de la chanson puisqu’il nous donne à apprécier quelques notes de son célèbre harmonica. Les puristes seront néanmoins ravis de retrouver tous les ingrédients qui ont fait le succès de ce titre, à savoir la tension des cordes sublimant une composition organique portée par des notes jouées au piano.

Écoutez “Et un jour une femme” de Florent Pagny et Christophe Maé :