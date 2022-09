Focus clips rap #1 : LA2F, bbno$, Lucki et The Game

Ça bouge toujours dans le rap. C’est donc l’occasion de faire un récap des dernières sorties. Artistes connus ou beaucoup moins, peu importe, aficia vous propose une sélection des derniers clips à voir absolument.

On commence par une jolie trouvaille, c’est LA2F. Le jeune rappeur a déjà quelques milliers de personnes qui l’écoutent chaque mois sur Spotify, et a déjà sorti une poignée de clips. Avec “Rare”, il signe une mise en scène simplement efficace, sans fioriture, avec une ambiance rétro qui fait mouche.

On part du côté de l’Amérique pour découvrir le dernier clip de bbno$. Doté d’une personnalité aussi intense que captivante, le rappeur s’amuse sur “Sophisticated”, une nouvelle réalisation décalée. Le flow est millimétré, le texte non dénué d’humour.

Ce n’est pas un secret, la chaine Lyrical Lemonade est un puit de pépites musicales. LUCKI ne déroge pas à la règle avec son clip “Coincidence”. Le rappeur né à Chicago déverse son flow atypique, sur une mise en scène entièrement enregistrée à l’iPhone, en 2 heures. Productif.

On finit ce focus avec “Stupid”, le dernier clip de The Game et Big Sean. Un plongeon nostalgique dans le gangsta rap des années 2000. L’univers est classique, sans surprise mais toujours aussi maîtrisé.