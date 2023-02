Focus clips rap #11 : Georgio, Lujipeka, Hyacinthe et Zamdane

Focus clips rap #11 : C’est l’heure d’écouter un peu de rap. Artistes connus ou beaucoup moins, peu importe, aficia vous propose une sélection des derniers clips de ces quinze derniers jours.

On commence avec un des albums de ce début d’année 2023. C’est Georgio, et il régale avec Années Sauvages, un projet qui résonne comme le franchissement d’un cap dans une carrière déjà bien solide. “Posthume” en est la parfaite illustration, avec en prime un passage du côté des USA pour capter l’ambiance si spéciale de ces rues qui se perdent dans la nuit.

Place à Lujipeka et sa capacité à entretenir ce petit côté nostalgique à travers ses morceaux. Sur “Lala”, il s’associe au timbre de voix si particulier de So La Lune. Le résultat : une réussite, un peu comme l’extension de l’extension de son album : Montagnes Russes : Menu XL.

Rejoignons Hyacinthe, qui mérite d’avoir un tas de vues sur “10 piges”, un nouveau morceau doublé d’un clip bien nerveux, bien sombre. Et il ne s’enferme jamais dans un style bien défini. Au contraire, il surprend à chaque fois.

On finira ce focus clips rap avec Zamdane, qui balance avec minutie quelque pensées et une flopée de vérités par la même occasion. Rien d’incroyable dans le clip, et c’est finalement beaucoup mieux. Des images authentiques qui maintiennent l’essence même du morceau.