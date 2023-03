Focus clips rap #12 : Bekar, Tunisiano, joysad et Nas

Focus clips rap #12 : C’est l’heure d’écouter un peu de rap. Artistes connus ou beaucoup moins, peu importe, aficia vous propose une sélection des derniers clips de ces quinze derniers jours.

On commence avec Bekar, qui nous balance le clip de “Razorlight”. Une belle manière de nous présenter son futur album. Une nouvelle fois, le rappeur lillois met à profit ce flow fluide bien prenant, avec cette touche nostalgique exquise.

Poursuivons avec un retour qui fait bien plaisir. Un homme ancré dans le paysage rap français, et des musiques éternellement gravées dans la roche. C’est donc Tunisiano qui régale avec “Mélodrame”. Il livre un constat assez acide de l’époque actuelle, entre addictions et espoir avorté. Le tout sous un clip sans prétention, presque trop simple ?

Joysad vient poursuivre cette série de clips. L’auteur de l’excellent EP Palindrome s’est associé à LVZ sur “Remède”, dans une mise en scène en one shot. Les verres semblent s’enchaîner au fil des changements de lumière, une manière habile de montrer que justement, la solution c’est le temps qui passe. Un feat efficace, teinté d’émotion.

Et on finit sur focus clips rap avec un détour du côté de Brooklyn. C’est la légende Nas qui nous gratifie d’un excellent son, à l’instar de sa carrière, à l’instar de son talent pur qu’il met en avant dans son art. Le rappeur américain excelle avec “30”, un clip forgé dans un noir et blanc intense, avec cet atout épique dans l’instru.