Focus clips rap #13 : Watsky, 2TH, Zed Yun Pavarotti, Lil Kee

Focus clips rap #13 : C’est l’heure d’écouter un peu de rap. Artistes connus ou beaucoup moins, peu importe, aficia vous propose une sélection des derniers clips de ces quinze derniers jours.

On commence avec l’inarrêtable Watsky, qui arrive au fil du temps de sa carrière à proposer des choses originales, parfois déroutantes. C’est le cas avec “DOT XXX”, un morceau doté d’un clip à l’esthétisme fascinant, où le rêve côtoie des peurs réelles bien plus sombres.

Repartons directement en France avec 2TH, qui s’impose à chaque fois d’une bien belle manière. Place à sa nouvelle réalisation “1 fois 2 fois mais pas 15 fois”, un rap construit sur un débit bien intense, bien assumé, et un texte ultra fourni.

On continue avec le talentueux Zed Yun Pavarotti, et son incroyable titre “Je suis cendrillon”. Le rappeur de 26 ans nous balance un clip aussi rétro que survolté. La prod fusionne avec ce flow complètement unique, énergique et bourré d’émotions.

On finira ce focus clips rap du coté des USA avec Lil Kee et son clip “Yall know”. Une petite pépite nostalgique qui va sans doute taper pas mal de vues dans un temps très proche. Le rappeur a déjà engrangé de jolis succès à chacune de ses sorties, et ça devrait continuer comme ça.