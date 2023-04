Focus clips rap #15 : Wilko & NDY, PLK, Post Malone, NF.

Focus clips rap #15 : C’est l’heure d’écouter un peu de rap. Artistes connus ou beaucoup moins, peu importe, aficia vous propose une sélection des derniers clips de ces quinze derniers jours.

On débute avec les géniaux Wilko & NDY et leur clip “Demain et la veille”. Encore trop peu connus, les deux frères nous balancent un nouveau rap qui tape l’oreille, avec ce côté électro sacrément bien amené.

Solide valeur du rap français, PLK nous met d’accord avec “Demain”, un rap sincère teinté d’une certaine nostalgie. L’artiste de 26 ans met en valeur 2069′, son dernier EP, un projet assez dingue concocté avec ses fans.

On poursuit avec Post Malone, qui nous fait de l’excellent Post Malone. Clope au bec, l’air toujours énigmatique, le rappeur new yorkais régale avec “Chemical”. Il semble aussi cassé qu’heureux. Et le résultat est incroyable.

Petite exception, on finit ce focus clip rap avec un clip sorti il y a un mois. Juste parce que c’est magistral, et parce que NF ne fait pas de bruit en France. “MOTTO” brille par une mise en scène monstrueuse, avec une tonne de personnes appelée pour le coup. Et surtout, il détruit littéralement l’industrie musicale.