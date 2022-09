Focus clips rap #2 : Token, Meek Mill, Nessbeal et Vald

C’est l’heure d’écouter un peu de rap. Artistes connus ou beaucoup moins, peu importe, aficia vous propose une sélection des derniers clips à voir absolument.

On commence avec la fougue de Token, toujours aussi bavard, avec une technique précise et un débit maîtrisé. À l’occasion de la sortie de son clip “Ain’t It Funny”, le rappeur américain a misé gros en organisant un feu de camp… particulier.

On poursuit avec Meek Mill, et sa voix simplement électrisante. Le rappeur originaire de Philadelphie sait se hisser en haut des charts, et son clip “Early Mornings” fait déjà sensation. Tout y est : un flow soutenu, une mise en scène crépusculaire prenante et une instru aux pointes épiques.

Retour en France. Et quel joli retour, avec Nessbeal et son joli clip “Criminelle Balade”, issu de son dernier album Zonard des étoiles. Au fil d’une ballade pleine d’émotion et teintée de tristesse, le rappeur revient sur le passé, sur la construction d’une existence et de ses difficultés. Un beau moment pour relativiser.

On finit ce focus avec la légèreté de “Papoose”, le clip de Vald. Souriant et détendu, il nous replonge quelques semaines en arrière, au cœur de sa tournée des festivals. Un come-back estival qui fait du bien.