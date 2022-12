Focus clips rap #7 : Georgio, joysad, Kemmler et Lorenzo

Focus clips rap #7 : C’est l’heure d’écouter un peu de rap. Artistes connus ou beaucoup moins, peu importe, aficia vous propose une sélection des derniers clips de ces quinze derniers jours.

On commence avec Georgio, et ses retours exceptionnels. Avec “Hôtel 5 étoiles”, il nous régale complètement, et les images qui accompagnent le titre sont justes sublimes. Un équilibre qui nous promet (une énième fois) de belles choses.

Poursuivons avec l’auteur de Palindrome, un EP bourré de pépites, à l’instar de “Ciel & Terre”. Cette fois, joysad s’illustre sur “Seul”. Un titre où la solitude négative côtoie quelque chose de plus serein. Un des meilleurs morceaux de son dernier album Transparent.

Place à un sacré duo. Avec “Crever c’est”, la jolie plume de Kemmler s’allie parfaitement à la fougue contagieuse de Sofiane. L’impact est réel, avec ce côté nostalgique exquis. À retrouver sur le nouvel album du premier cité &Moi.

On termine ce focus clips rap #7 avec Lorenzo, comme un symbole. Oui, parce que le rappeur originaire de Brest a annoncé que Légende vivante serait son dernier album. La fin d’un personnage donc, et d’une carrière parfaitement maitrisée. C’est donc “La Kush” à l’honneur pour le coup.