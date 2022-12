Focus clips rap #8 : Wilko & NDY, Seth Gueko, Token et Vald

Focus clips rap #8 : C’est l’heure d’écouter un peu de rap. Artistes connus ou beaucoup moins, peu importe, aficia vous propose une sélection des derniers clips de ces quinze derniers jours.

On commence avec Wilko & NDY, sans aucune hésitation. Le duo nous avait déjà séduit avec “Résonne”, et nous balance cette fois “Plein hiver”, en compagnie de Mike. Un bon kick, une ambiance nocturne parfaite.

Retour au calme avec Seth Gueko. Une phrase qui peut paraitre ironique quand on connait la fulgurance du rappeur né à Pontoise. Et pourtant, il nous balance un piano-voix simplement exceptionnel avec la reprise de “Le tigre qui pleure”, issu de son dernier album. Rien de bien étonnant, Seth Gueko a une putain de voix, et le sens des émotions. Magnifique.

On se barre en Amérique pour apprécier un peu (une nouvelle fois) la rythmique de Token, qui régale avec “Sister”, mettant ici à l’honneur sa sœur qui prend sa place pour ces deux minutes de rap. Une belle histoire de famille, un beau partage à apprécier.

On termine ce focus clips rap avec Vald, et c’est pas un clip finalement. Qu’importe, il faut bien une petite exception quand on sait que ça risque de ne jamais sortir, ni sur Spotify, ni sur Deezer, faute de droit concernant le sample. Allez, apprécions juste un peu de Vald qui s’éclate avec un mélange de nostalgie et de paroles lancées avec le cœur. Et du coup avec la sensation délicieuse de l’inachevé.