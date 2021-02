Jeune artiste et pourtant Colin Taylor, alias Foster, arrive avec un univers et un titre, “Fools (can’t help falling in love)”, qui risquerait bien de le faire connaître au-delà des frontières ! C’est à découvrir sur aficia.

Du haut de ses 23 ans, Foster, ce jeune rappeur américain originaire de Nashville Tennessee est l’un de ces artistes qui a le talent et l’audace de reprendre un sample tout en y préservant son authenticité. Il réussit, dans son cas, à y apporter une nouvelle couleur musicale.

C’est ce qui résulte son titre “Fools (can’t help falling in love)” qu’il partage avec Sody. L’échantillon musical qu’il utilise est tiré d’un classique d’Elvis Presley, “Can’t help falling in love” sorti en 1961. Une manière de redonner une nouvelle sonorité à ce titre, 60 ans après.

À ce jour, le titre “Fools (can’t help falling in love)” comptabilise plus de 15.000.000 streams sur Spotify et ne cesse d’envahir les ondes du monde et les réseaux sociaux (Tik Tok et YouTube). Une jolie prouesse qui ne demandait plus qu’à être mise en images !

Un clip irrésistible…

De la pluie pour la mélancolie, des grésillements pour le côté authentique… Nous sommes plongés dès les premières secondes sur ce qui pourrait être une bande-originale. Cet hymne du désamour mis en lumière par les deux artistes fait le constat de ces relations aux conséquences douloureuses. “Fools (can’t help falling in love)” est une chanson remplie d’émotions où la peur de l’abandon, le désir d’amour et la soif de reconnexion à l’autre ne font qu’un.

Tandis que Foster dégaine son rap conversationnel sur cette mélodie onirique, Sody adoucit nos cœurs avec sa voix cristalline qui nous rappelle combien l’amour est fragile. Une harmonie dans leur voix, une différence dans le style et pourtant… l’histoire paraît si belle et pure…

Découvrez “Fools (can’t help falling in love)” de Foster ft. Sody :