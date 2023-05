Fredz révèle son nouveau single “Ce soir (j’suis dans ma tête)”

Le jeune artiste québécois a dévoilé son dernier single le 12 mai. Un troisième album est en préparation sur lequel le titre “Ce soir (j’suis dans ma tête)” sera présent. aficia vous en dit plus !

Originaire de Longueuil, non loin de Montréal, au Canada, Fredz a proposé un nouveau titre sur les plateformes de streaming. L’auteur compositeur interprète s’est fait notamment connaître via l’application Tik Tok. En effet, son dernier single a cumulé près de 3,3 millions de vues sur l’une des vidéos. Le Tik Tok présentant un extrait du clip a quant a lui atteint les 599,5K. Son flow rétro et décalé, alliant la pop et le rap, Fredz s’impose et affirme sa place sur la scène musicale francophone. “Ce soir (j’suis dans ma tête)” propose un texte percutant accompagné d’une instrumentale entraînante. Ce nouveau single est associé d’un clip vidéo.

Fredz a cette fois-ci évoqué le thème de la rupture amoureuse pour son nouveau titre. Il parle d’un amour que l’on n’arrive pas à oublier et qui hante l’esprit :“Je pense à elle à toutes les heures”. L’artiste avoue aussi “J’ai oublié mes frères pendant des semaines juste pour te parler”.

Le refrain du single est entêtant et rythmé. Le canadien a choisi de varier entre certains passages parlés et d’autres rappés. Ainsi, les beats viennent s’ajouter aux couplets pour accompagner une instrumentale mélodieuse et entraînante. Le talent de Fredz n’est plus à prouver, son style authentique et touchant lui a permis d’atteindre 17 millions d’écoutes en 2022 sur Spotify.