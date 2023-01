Freya Ridings opère un retour étincelant avec “Weekends”

Freya Ridings passe à l’étape supérieure en prévoyant un deuxième album, introduit par le single “Weekends”. Il est à découvrir sur aficia.

Freya Ridings, en voici un nom qui ne parle pas forcément au grand public. Mais si vous avez écouté un temps soit peu la radio en 2019, vous vous souvenez forcément de sa voix puissante. En effet, son titre “Castles” avait inondé les ondes, culminant à la 5ème place de l’airplay radio. Le titre a été certifié platine chez nous, ce qui est de plus en plus rare pour les titres internationaux. Au Royaume-Uni, le titre a aussi été un succès sur la durée, bien qu’il ne soit pas aller plus haut que #16. Ce succès lui a permis de sortir un album éponyme acclamé par la critique.

Mais il est temps pour l’artiste britannique d’envisager la suite par la sortie d’un second album nommé Blood Orange le 5 mai. Afin de faire monter la pression autour du projet, Freya Ridings dévoile le toujours aussi somptueux “Weekends”. Sa voix hyper puissante, proche de Florence Welsh (Florence + The Machine), donne un relief fou au titre. Les envolées lyriques sont d’une facilité déconcertante. Côté production, les cordes nous attrapent l’oreille et nous envoûtent. Le piano, apportant un peu de délicatesse, suit le morceau tout du long. Le titre est résolument pop, voir disco sur certains points et bourré d’énergie. La vidéo est faite de jeux de lumières qui collent parfaitement à l’essence de la mélodie. Espérons que les programmateurs n’ont pas oublié le mastodonte “Castles” et n’oublieront pas ce nouveau bijou qui a tout autant de potentiel.

Découvrez “Weekends” de Freya Ridings :