Gaétan Nonchalant retombe en enfance sur les “Plages du Nord”

Gaétan Nonchalant a dévoilé son tout dernier single accompagné d’un clip vidéo. “Plages du Nord” est un morceau entêtant et décalé ! aficia a visionné ce clip pour vous.

Après son dernier single “Les Légumes” en 2021, Gaétan Nonchalant signe son grand retour ! Ainsi, il propose son nouveau morceau “Plages du Nord” qui figurera dans son premier album qui sortira à la rentrée, le 29 septembre exactement. L’artiste a signé avec le label Objet Disque pour ce projet. Ce clip a été réalisé par Michelle Blades et comme son nom l’indique, il a été tourné sur une plage du Nord.

L’artiste originaire de Normandie propose une véritable hymne des plages du Nord de la France. Ces étendues de sable souvent moins fréquentées que les plages du Sud ou de l’Ouest de la France. Ainsi, Gaétan Nonchalant met en avant ces endroits qui lui sont chers et qu’il fréquente depuis sa tendre enfance. En plus de faire référence aux plages du Nord, l’artiste a décidé de raconter l’histoire d’un amour d’été raté.

Un clip amusant et dansant

Le clip a été enregistré dans les conditions du live avec l’ensemble des musiciens et Gaétan Nonchalant, véritable Crooner ! D’ailleurs, ce morceau est composé d’une batterie vigoureuse, de plusieurs solos de guitares énergiques, d’une basse profonde ainsi qu’un synthé effréné. Tout ça accompagné de la voix chaleureuse de l’interprète ainsi que des chœurs. Ce titre bienveillant et positif met en scène la poésie tendre et sincère de l’artiste.

Pour commencer, au volant d’une petite voiture grise, quatre hommes prennent la direction des plages de Normandie. Tout au long de la vidéo se succèdent les rayons du soleil et les gouttes de pluie. Cependant, “Plages du Nord” nous réchauffe avec sa bonne humeur et sa mélodie entêtante. La grandeur des paysages vient s’inviter dans le clip. Enfin, Gaétan Nonchalant nous propose ici un clip plutôt amusant et original.

Découvrez le nouveau clip de Gaétan Nonchalant “Plages du Nord” :