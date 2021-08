Gapsar : le clip de “Flamingos”

Petit coup de projecteurs sur Gapsar, une jeune pousse prometteuse qui nous livre “Flamingos” à découvrir sur aficia.

14 ans… Oui, Gapsar n’a que 14 ans ! Et pourtant il semble déjà savoir ce qu’il veut. Passionné par la musique et l’audio visuel, cela fait déjà 4 ans qu’il compose. Et pour nous exposer une partie de son talent il nous livre “Flamingos”.

Il s’agit ici d’un titre qu’il a entièrement créé : la composition, la production, le mixage, l’écriture… Il s’accompagne ensuite de sa sœur Wonderomaane et de G O C H O afin de nous livrer une pop-électro prometteuse.

Alors oui, ce titre n’est pas le tube de demain. Mais Gapsar mérite bien notre petit coup de pouce. Il y a un potentiel et une passion qui transpirent dans la création de ce jeune artiste français originaire de Poitiers. Et rien que pour cela il a bien sa place sur aficia.