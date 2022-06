Gaumar marque son retour avec “Follow” et partage une impressionnante nouvelle…

Gaumar est de retour avec “Follow” et sera prochainement sur la scène du Stade de France… On vous en dit plus sur aficia.

En 2018 sur aficia, nous avions découvert Gaumar qui dévoilait à ce moment “Yellow”, un titre solaire et dansant donnant suite au premier single “Entre tes doigts”. La chanteuse avait par la suite enchainé avec plusieurs clips, un EP et même un album en 2019. Mais depuis quelque temps, la jeune artiste faisait preuve de discrétion.

Partir pour mieux revenir, c’est le choix que semble avoir fait Gaumar puisque le 27 mai dernier, l’interprète de “Buée” marquait son grand retour avec “Follow”. Avec ce titre qui ouvre un nouveau chapitre musical, l’artiste décide de se livrer comme rarement auparavant en dévoilant un texte personnel, dédiée à sa mère. Plus globalement, “Follow” s’avère être un hommage à toutes les femmes, comme l’explique Gaumar sous l’une de ses publications Instagram.

Une illustration vidéo qui donne le vertige

Pour ce qui est du clip réalisé par Théo Massart et Joshua Gopee, Gaumar n’a pas fait les choses à moitié et offre une mise en images à couper le souffle. Seule, face à l’immensité des montagnes enneigées, la jeune femme se montre forte, indépendante et déterminée. Des étendues qui se voient accentuées par des plans au drone rendant le visuel impressionnant !

Gaumar bientôt face à 80 000 personnes !

Comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, l’artiste a profité de ce retour pour annoncer un futur événement musical de grande ampleur. Elle affrontera, les 16 et 17 juillet prochain, une nouvelle immensité qui n’est autre que celle du Stade de France et de son public complet.

En effet, Gaumar a la primeur d’ouvrir pour un groupe qui figure parmi ses inspirations : Coldplay ! Rien que cela ! Une belle occasion pour la chanteuse de partager son art devant, au total de ces deux soirées, pas moins de 160 000 spectateurs… Finalement, son nouveau clip n’est pas le seul à donner le vertige !

Découvrez “Follow”, le nouveau clip de Gaumar :