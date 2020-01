Clip “Mes contours” : Gautier sans H face aux diktats de la beauté

Gautier sans H continue de distiller son art avec le clip qui habille “Mes contours”. C’est à découvrir sur aficia.

Si Gautier sans H commence sa vie comme un être ordinaire, refoulant ses envies de musique, son départ pour le Québec changera sa vie… Ses de là-bas qu’il décide enfin à sauter le pas, de faire enfin ce qui fait battre son coeur chaque jour.

Alors qu’il avait déjà écrit des centaines de titres, dans son anonymat, il démissionne en janvier 2019, ouvre sa chaîne YouTube et offre un premier single en avril 2019 : “Au pied du mur”. Viendra alors en juillet un premier EP de 4 titres installant l’univers de ce chanteur qui aura forgé lui-même ses armes.

Gautier sans H vers l’album…

Aujourd’hui, Gautier sans H délivre le clip qui habille “Mes contours”, de quoi confirmer la venue pour la fin du mois de février son album sobrement nommé Animal. Ici, l’artiste livre un son qui navigue entre chanson française, note électro et rythme du phrasé urbain qui porte le tout.

Avec “Mes contours”, Gautier sans H signe une fois de plus l’intégralité de la réalisation : la musique, les paroles, l’enregistrement, le mixage… Le but, dénoncer à sa manière, avec un flow prenant, le culte de la beauté, cette perfection que la société nous impose parfois ou trop souvent. Face à notre miroir on se juge avant de le briser et de jeter au loin cette vision trop lisse de nous même qu’on nous impose.

Découvrez “Mes contours”, le nouveau clip de Gautier sans H :