Gauvain Sers livre un bel hommage avec “Elle était là”

Gauvain Sers est de retour dans les bacs avec l’album Ta place dans ce monde. À cette occasion il nous livre le clip de “Elle était là” et c’est à voir sur aficia.

C’est un beau chemin que trace Gauvain Sers depuis la publication de son premier album Pourvu en 2017. L’artiste qui a eu l’occasion de faire la première partie de la tournée Phénix Tour de Renaud est rapidement entré dans le cœur du public et touche toujours par sa belle poésie et son sens des mots simples.

Après Les oubliés (2019) certifié Disque de Platine pour l’équivalent de 100.000 ventes, Gauvain Sers vient aujourd’hui de nous livrer son troisième album : Ta place dans ce monde.

Pour mettre en avant ce nouvel opus riche de 13 titres, Gauvain Sers offre dans le même temps le clip qui habille le titre “Elle était là”. Comme un bel hommage à la fille de l’ombre, dans les mots, la musique et les images de Sidney Carron.

Pour traduire les émotions de ce titre, Gauvain Sers nous explique que c’est “une chanson en hommage à la femme de l’ombre, celle qui a toujours été là, depuis a toute première ligne, et qui a tenu la barre dans les tempêtes jusqu’à ce que le beau temps chasse la pluie”. Une belle déclaration pour un artiste qui semble se dévoiler toujours un peu plus…

Découvrez “Elle était là”, le nouveau clip de Gauvain Sers :

Quant à l’album, Gauvain Sers à eu l’occasion de l’exposer lors de notre récente rencontre… Dans notre interview, il avait l’occasion de nous expliquer que ce troisième opus était l’occasion pour lui d’offrir “des chansons plus légères, plus intimes, qui parle de moi, de ce que j’ai pu vivre”.

Lui qui aime “émouvoir les gens” devrait sans aucun doute rencontrer une fois de plus son public avec un album qui lui ressemble. C’est beau, intime, touchant et vivant à la fois. Sans se renier et sans aller contre ses sentiments, Gauvain Sers livre une fois de plus un album lumineux avec une plume délicate.