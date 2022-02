George Ezra est de retour avec “Anyone For You”

Après 4 ans d’absence, le chanteur britannique George Ezra est prêt à proposer un nouvel album, introduit par le single “Anyone For You”. C’est à découvrir sur aficia.

George Ezra a connu un début de carrière fulgurante grâce au succès de son premier titre “Budapest” en 2014, suivi de son 1er album Wanted On Voyage. S’en est suivi 4 ans plus tard son successeur Staying At Tamara’s, là aussi couronné de succès. En effet, le titre “Shotgun”, issu de l’album, avait bénéficié d’un accueil pharaonique et est encore aujourd’hui très diffusé.

Ce sont donc des cycles de pause de 4 ans que s’offre George Ezra pour penser à la suite. Le chanteur a annoncé la parution prochaine d’un 3ème album pour cet été. Ce nouveau disque est introduit par un 1er titre nommé “Anyone For You”.

Un rendu rafraichissant

Comme à son habitude, le dernier titre de George Ezra est une invitation au voyage et à l’évasion. Doté de sa voix grave et chaude de baryton, il propose un titre résolument pop folk rafraichissant et plein de bonhomie. “Anyone For You” respire la plénitude de part son texte toujours aussi poétique qu’à l’accoutumée. On y retrouve la guitare folk caractéristique de l’artiste et un piano qui donne le ton. Pour l’accompagner également, une multitude d’instruments (vents, percussions…) qui donnent beaucoup de relief et de soleil au titre. Tous les ingrédients sont réunis pour un retour réussi.

En ce qui concerne la vidéo qui accompagne “Anyone For You”, elle est très nature, thème qui tient à cœur à George Ezra, très inspiré par celle-ci et par les voyages.

Découvrez “Anyone For You” de George Ezra :

Le nouvel album de 12 chansons de George Ezra sortira le 10 juin, à l’aube de l’été, et se nommera Gold Rush Kid. Pour le défendre, une tournée est prévue, d’abord au Royaume-Uni. Pour la France, l’artiste sera l’une des têtes d’affiche du ‘Main Square Festival‘ le 3 juillet à Arras.