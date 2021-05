Georgio invite S.Pri Noir sur l’excellent “Full Moon”

Nouveau clip pour Georgio, qui s’apprête à dévoiler l’intégralité de son album. Le clip de “Full Moon” est à découvrir sur aficia.

Mine de rien, Georgio s’apprête à sortir son quatrième album studio, Sacré, le 7 mai. Une carrière déjà bien établie donc, marquée (entre autres) par Héra, un projet certifié Disque d’Or courant 2018 (équivalent 50.000 ventes).

Après plusieurs clips, notamment “Vers le haut” et “Danse”, le rappeur français est de retour avec un quatrième extrait : “Full Moon”. Un morceau partagé avec S.Pri Noir, et les deux artistes fusionnent parfaitement. Nostalgie, incertitude du futur… Les nuances sont nombreuses et le duo nous offre une douceur musicale juste exquise.

Découvrez “Full Moon”, le clip de Georgio feat. S.Pri Noir :