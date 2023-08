Gérald de Palmas prend du recul sur “Personne”

Après sept années d’absence, Gérald de Palmas opère enfin son grand retour avec “Personne”, un nouveau morceau inspirant à découvrir sur aficia !

Depuis quelques mois, des indiscrétions rapportaient un retour imminent de Gérald de Palmas sur le devant de la scène. De quoi ravir les fans de l’artiste charismatique, à la classe flegmatique et à l’empreinte vocale inimitable, dont le dernier opus en date remonte déjà à 2016. Avec La beauté du geste, l’artiste aux millions d’exemplaires vendus avait su convaincre grâce à des productions pop léchées et percutantes.

De retour sur son île natale, La Réunion, De Palmas n’a pas cessé pour autant de faire de la musique, malgré une longue absence médiatique. Et alors qu’il peaufine actuellement les contours de son neuvième disque, Sous un soleil de plomb, à paraître en novembre, le chanteur en dévoile un premier aperçu à travers un nouveau single sobrement baptisé “Personne”.

Un hymne à la déconnexion

Pour ouvrir ce nouveau chapitre de sa carrière, l’interprète de “Sur la route” s’est entouré d’une nouvelle équipe artistique. Sur son propre label, en indépendant, Gérald de Palmas confirme ses talents d’écriture et de composition en proposant avec “Personne” un mid-tempo entêtant et organique teinté de sonorités pop-folk, entre des riffs de guitares enivrants et une orchestration délicieusement rétro.

“Vous donneriez tout pour comprendre / Mais d’où vient le feu et où vont les cendres / Quand vient le moment / Je choisis / De montrer enfin qui je suis / Alors je m’empares de votre âme / Au beau milieu des crises et des larmes” entonne Gérald de Palmas sur cet hymne à la déconnexion et au retrait salvateur.

Écoutez “Personne”, le nouveau single de Gérald de Palmas :