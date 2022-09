Gims signe son retour “Maintenant” 

En tournée dans toute la France sur le Décennie Tour puis avec la Sexion d’Assaut tout l’été, Gims fait son grand retour. Après avoir dévoilé l’hymne de la Coupe du Monde de football 2022 en collaboration avec Ozuna, l’artiste aux multiples certifications livre le premier single de son album à venir “LVDM” . Découvrez “Maintenant” , le nouveau single de Gims sur aficia.

GIMS… On ne le présente plus ! Le premier artiste urbain à avoir rempli le Stade de France en 2019 se faisait particulièrement discret musicalement ces derniers temps. Entre les rumeurs, puis la confirmation et enfin l’annulation surprise du nouvel album Le Retour des Rois de la Sexion d’Assaut, Gims, de son côté, marque son grand retour.

La dernière actualité musicale du chanteur-rappeur de 36 ans remontait à décembre 2021 et sa réédition L’Empire de Méroé, jusqu’à l’inattendue hymne de la Coupe du Monde de football au Qatar, sortie à la fin de l’été, dans laquelle Gims joue les premiers rôles. Un immense coup de com’ pour l’artiste.

Mais cette fois-ci, pour la plus grande tristesse des puristes de la Sexion d’Assaut, son leader s’affiche, une nouvelle fois, seul.

(c) Facebook – GIMS

Gims maintenant : la maîtrise de tous les styles

Nous le savons, GIMS possède de multiples casquettes. Jeune, il rappe dans les arrondissements de la capitale. En grandissant il explore et pousse sa voix, puis s’essaie à la trap, à la drill mais aussi à l’afro. Il touche à tout, et c’est ce qu’il fait de lui, l’un des artistes français les plus complets. Mais là où nous l’attendons le moins, et pourtant, performe à chaque fois, c’est sur de la variété française. Et oui… Influencé par Balavoine, Goldman ou encore Hallyday, pour ne citer qu’eux, le natif de Kinshasa n’a jamais dissimulé son goût pour la variété et ses mélodies « rockeuses ». En 2020, Gims a notamment revisité “Belle” avec Dadju et Slimane, un grand classique de la chanson française.

Comme sur “Brisé”, “Tu vas me manquer” ou encore “Où aller”, entre autres, Gims explore une nouvelle fois l’art de la variété sur “Maintenant”. Accompagné par son historique producteur Renaud Rebillaud, l’interprète de “J’me tire” livre avec maestria ses regrets et son manque de confiance envers autrui. Le tout sur une rythmique funky. Désireux d’aller de l’avant. Un mélange des styles qui fait mouche.

Ce single apparaît comme la première capsule de son album à venir à la fin de l’année. Un projet qui s’intitulera “LVDM” (le M signifie Mozart, selon nos premières informations). Le doute plane, en effet, sur le nom complet de son album. C’est en tout cas un Gims mystérieux, en rétrospection que nous retrouvons pour sa rentrée. Un artiste qui, même après des disques de Diamant et de Platine à en pleuvoir, tente de se surpasser encore et encore.