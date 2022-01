Gjon’s Tears bouleversant avec son nouveau single “Silhouette”

Gjon’s Tears démarre l’année avec “Silhouette”, le single faisant suite à “Tout l’univers”. Un titre puissant et bouleversant illustré par un clip tout en sobriété, à découvrir sur aficia.

Souvenez-vous !

En février 2019, Gjon’s Tears révèle son talent à la France lors des premières auditions à l’aveugle de la huitième saison de ‘The Voice’. Ce soir-là, l’artiste mise sur “Christine”, le titre de Christine and the Queens. Il livre alors une prestation très personnelle et surtout captivante. Quelques secondes seulement après le début de son interprétation, le fauteuil rouge de Mika se retourne, suivi peu de temps après de Jenifer, Soprano puis Julien Clerc. Finalement, Gjon’s Tears et ses envolées vocales frappent l’ensemble des coachs, le public et les téléspectateurs. Près de 5,6 millions de téléspectateurs suivent cette première soirée d’auditions, c’est d’ailleurs le record d’audience de la saison.

Au fil de son parcours, le talent puise dans le répertoire de grands noms tels qu’Elton John, David Bowie mais aussi Daniel Balavoine. À chaque fois, il présente des prestations uniques. Néanmoins, l’aventure s’arrête pour Gjon’s Tears en demi-finale.

Gjon’s Tears : le représentant de la Suisse à l’Eurovision

Après cette aventure télévisée, nous avons le plaisir de retrouver Gjon’s Tears lors d’un nouveau concours. Et pas des moindres ! En effet, le jeune artiste est choisi pour représenter la Suisse au ‘Concours Eurovision de la chanson’ en 2020. Le chanteur opte alors pour le titre “Répondez-moi”. Enfin… C’était sans compter sur la pandémie mondiale qui contraint l’organisation d’annuler cette 65ème édition.

Mais l’année suivante, la tenue du concours est finalement réalisable. Les candidats sélectionnés en 2020 peuvent de nouveau espérer remporter le concours, à la condition de présenter une nouvelle chanson, ce que fait Gjon’s Tears, en pariant cette fois sur “Tout l’univers”.

Je n’ai pas hésité une seule seconde parce que c’était une frustration de ne pas avoir pu vivre l’expérience. Gjon’s Tears en interview pour aficia

La suite, c’est maintenant !

Suite à cette aventure où il emmènera son pays à la troisième place, et au tourbillon médiatique post-Eurovision, Gjon’s Tears se recule quelque peu afin de se concentrer sur le futur de sa carrière musicale. Il enchaine les séances studio pour présenter le meilleur de son talent…

… Et c’est chose faite ! Quelques jours après le passage en 2022, l’artiste partage officiellement la date de sortie de son nouveau titre. Le rendez-vous est pris le 14 janvier. Ses (nombreux) fans sont ravis et n’hésitent pas à montrer soutien et impatience sur les réseaux sociaux.

La suite, c’est “Silhouette”. Et dès la première écoute, c’est une véritable claque. C’est totalement ce que l’on imaginait : un titre puissant et émouvant, complètement à son image. Avec ce texte, Gjon’s Tears mets des mots sur le sentiment douloureux qu’est de voir partir une personne. Plus précisément, il raconte le départ de son grand père fuyant la guerre en Albanie.

Ce résultat, c’est aussi le fruit d’une collaboration avec Duncan Laurence, Jordan Garfield, Mikolaj Trybulec et Ashley Hicklin ! Une collaboration rendue possible lors d’un camp d’écriture à Edimbourg, en 2020.

“Silhouette ” : le clip

Immédiatement, Gjon’s Tears accompagne ce titre d’un clip réalisé en Belgique, par Maky Margaridis et Tristan Feres, de la société de production Bleunuit. Tout en sobriété, ce clip tournant autour de la silhouette du chanteur nous touche autant que la musique… On y retrouve certains éléments, tels que la voiture et l’obscurité, qui ne sont pas sans rappeler l’illustration vidéo de “Tout l’univers”…

Découvrez “Silhouette”, le nouveau clip de Gjon’s Tears :