Global Network nous invite à nous dépasser avec “Black Roses”

Global Network est sur nos écrans avec le clip qui habille “Black Roses”. C’est à écouter et à voir sur aficia.

D’un côté Loris sasso, de l’autre Nils Peschanski. Deux artistes originaires de la région parisienne qui forment aujourd’hui le tandem Global Network.

La rencontre de deux donne naissance, en mai 2020, à un premier EP : Cool Moments. Un projet de six titres, prometteur, qui laisse parfaitement entrevoir le potentiel de la formation.

Ce potentiel semble prendre encore plus d’ampleur aujourd’hui avec la parution de “Black Roses”. Premier titre publié depuis la sortie de l’EP, c’est ici la parfaite démonstration du talent qui se cache dans l’ADN de Global Network. On monte doucement dans le rythme, on plonge dans une douceur qui se fait plus forte et brutale au fur et à mesure du temps qui passe.

Une transcription musicale parfaite du message que porte le titre : faire face au passé, à nos erreurs. Mais avancer, faire face à soi-même. Avancer pour s’affronter, au-delà de nos peurs, nos douleurs.

Découvrez “Black Roses” de Global Network :