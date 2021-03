Great Men With No Fear nous séduit avec “Between the Relief and the Pain”

C’est une belle découverte, celle de Great Men With No Fear avec le clip de “Betwenn the Relief and the Pain”. À voir avec aficia.

Dernière Great Men With No Fear se cache en réalité Frédéric Laval, un jeune artiste auteur, compositeur originaire de Bordeaux. L’artiste livre des productions relativement brutes mais pleines de douceur et d’une poésie qui flirte avec une mélancolie vaporeuse.

Cet art, Great Men With No Fear l’expose dans Old Loved Ones, un album riche de 9 titres que l’on écoute sans aucune difficulté. C’est beau, lumineux, sensible, parfois désarmant de simplicité.

Aujourd’hui Great Men With No Fear expose ce format avec le clip qui habille “Between the Relief and the Pain”. Titre sur lequel il invite au passage la chanteuse américaine Heather Hammers. Un titre parfait pour vous donner envie d’en savoir plus sur l’artiste et découvrir son univers riche qui risque de ne pas vous laisser indifférent…

Découvrez “Between the Relief and the Pain” de Great Men With No Fear :

Découvrez l’album Old Loved Ones :