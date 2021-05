Le mardi 15 juin, l’Hotel Dieu Intercontinental à Marseille, recevra un événement unique en son genre : All We Need Is Live présenté par Greenroom ! aficia t’en dit plus…

Que le temps fut long mais les événements sont innovants en cette reprise culturelle ! Greenroom ne perd pas de temps pour proposer une soirée d’exception sur Marseille, le All We Need Is Live.

Uniquement sur jeux-concours, Greenroom proposera un concert avec de nombreux artistes en direct de l’Hotel Dieu Intercontinental à Marseille le 15 juin prochain. Covid oblige, toutes les restrictions seront respectées et bien plus encore… Chaque invité sera convié dans une chambre de l’hôtel avec 5 personnes de son entourage préalablement testées 72H avant. Ils auront à leur disposition un balcon qui leur permettra d’avoir une visibilité exceptionnelle sur un show qui s’annonce aussi coloré que festif !

Et bonne nouvelle, les gagnants pourront dormir sur place pour profiter de la soirée sans se soucier du couvre feu… On dit merci qui ? Merci Greenroom !

Une programmation alléchante pour une soirée unique !

Avec un lieu atypique, une ville qui sent bon la bonne humeur et la fête, il ne manque plus qu’une programmation qui tient la route. Et le jour est joué !

Avec SCH, PONGO, MYD, Paulà, Povoa, Jerge et le collectif Dure Vie composé de DJ internationaux, il y en aura pour tout le monde ! Une véritable mosaïque d’artiste aux univers et styles différents qui promettent une soirée d’exception à partir de 17h en plein cœur de la cité phocéenne !







Comment participer ?

Dans un premier temps il te faut créer ta Team de rêve en passant par le formulaire disponible juste ICI. Par la suite, tu vas recevoir par mail un code d’équipe afin de la créer et la rejoindre, sans oublier de la compléter avec 6 personnes au total. Il ne reste alors qu’une chose à faire : croiser les doigts afin d’être sélectionné pour vivre une expérience absolument unique.

JE PARTICIPE