Guidée par les cieux, Etane dévoile “Si tu peux”

En surprise, le 18 août, l’artiste Etane, membre du groupe Minuit 4, s’est présentée en solo à travers le voluptueux titre “Si tu peux”. Une nouvelle aventure qui a attisé notre curiosité…

Ce matin-là, la grève emmena avec elle l’aura vaporeuse de la mélancolie. Toute de beige vêtue, Etane entonne le chant d’un destin tracé aux confins des étoiles. Portée par le vent, elle demande à celles et ceux qui auraient croisé sa route de ne pas lui en vouloir si elle s’en va.

©nino_paolozzi

Côté musique, l’oreille se laisse porter par une mélodie envoûtante, un mixage aux échos nombreux, le tout auréolé par un refrain entêté d’une jersey subtile. C’est sournoisement efficace et parfaitement ancré dans la vibe actuelle de la scène émergeante.

“Si tu peux” : un clip talentueux

Plus qu’un titre, “Si tu peux” pourrait se qualifier d’expérience. Chaque composant s’imbrique à merveille dans une D.A solidement portée. Le clip complète le son. On saluera d’ailleurs le travail de c14bone (Eden Dillinger) à la caméra. Sa patte à la colorimétrie et quelques herbes grasses en guise de signature ont parfaitement illustré la pesanteur du morceau (coup de cœur pour ce plan aquatique endormi).

©nino_paolozzi

“Si tu peux” est aussi l’occasion de découvrir le superbe travail photo de Nino Paolozzi et de stylisme d’Hélène Huart. La force de ce titre de lancement réside d’ailleurs en cela, une vision claire, maturée par plusieurs points de vue. C’est indé, fait avec passion, et ça ressent en tant qu’auditeur.

En bref, douceurs, rythmes, les ingrédients sont savoureux. Ce décollage en solo est une réussite qu’on ne demande qu’à explorer.

Découvrez “Si tu peux”, le dernier titre d’Etane :



Réal / Montage / Etalonnage : C14BONE X 12 COLLECTIVE

Direction artistique : Etane & Jay

Stylisme : Hélène Huart

Photographie : Nino Paolozzi

Typographie : Offa

Lucas Laberenne