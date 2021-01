Clip “Treat People With Kindness” : Harry Styles entre dans la danse

Nouveau clip pour Harry Styles qui compte bien nous faire danser avec “Treat People With Kindness”. C’est à voir avec aficia.

C’est le 13 décembre 2019 que Harry Styles avait la bonne idée de livrer au public Fine Line, son second opus solo après son aventure auprès des One Direction et après le succès de son premier projet solo largement acclamé par le public et la critique.

Fine Line connaît la même gloire auprès de la critique comme auprès du public. L’opus est maintenant Disque d’Or en France pour l’équivalent de 50.000 ventes, largement porté par des titres comme “Adore You” et “Watermelon Sugar” par exemple. C’est sans oublier “Golden”, “Falling” et “Lights Up”, tous portés à l’écran avec des réalisations toujours soignées et audacieuses…

Harry Styles et Phoebe Waller-Bridge !

Pour commencer la nouvelle année, Harry Styles a libéré le 1er janvier le clip qui habille maintenant “Treat People With Kindness”. Voilà un mantra de bon augure pour l’année 2021 : traiter les gens avec gentillesse !

Et pour bien faire passer le message, l’artiste nous offre un clip rétro et dansant, mis en images par le tandem Ben et Gabe Turner. Sur une chorégraphie de Paul Roberts, Harry Styles donne le rythme avec Phoebe Waller-Bridge, Katie Collins, Naomi Weijand ou encore Billy Sawyer. De quoi donner envie de les rejoindre et de partager beaucoup d’amour en cette nouvelle année !

Découvrez “Treat People With Kindness”, le nouveau clip de Harry Styles :