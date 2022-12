Hélène Sio en femme au foyer éperdue dans “J’aime toucher vous”

Plus de cinq ans après sa première prestation télévisuelle, Hélène Sio dévoile enfin sa première composition originale. C’est à découvrir sur aficia !

C’est en 2017, sur le plateau du télécrochet The Voice qu’Hélène Sio avait fait ses premiers pas. Originaire de Narbonne, la jeune artiste issue d’une formation de chant lyrique au conservatoire reprenait alors l’incontournable “La nuit je mens” d’Alain Bashung. Par son interprétation émouvante et subtile au service des mots de la chanson, elle intègrera le concours et parviendra à se hisser aux portes de la demi-finale.

Forte de cette expérience et d’une notoriété grandissante, Hélène Sio dévoilera ainsi plusieurs reprises sur ses réseaux sociaux, assurant également des concerts en première partie de Vianney, Maxence ou encore Julien Granel. Mais il est désormais temps pour l’artiste de mettre en lumière son talent d’auteure et de compositrice comme en témoigne “J’aime toucher vous”, son premier single disponible en écoute et en téléchargement sur toutes les plateformes digitales !

Réservez vos places pour applaudir Hélène Sio aux Trois Baudets le 16 février 2023

Un titre aux ambiances rétro

Avec “J’aime toucher vous”, Hélène Sio joue habillement avec les mots pour livrer ses états d’amour sur cette chanson résolument romantique. “J’ai tout prédit, sans foi ni loi / je te l’ai dit cent fois, c’est toi / J’aime tout / Toucher vous / De ton corps, je m’en servirai comme d’un bijou / Je deviens fou / Fou de vous” entonne la principale intéressée d’un timbre clair sur une mélodie pop et aérienne qui se révèle entêtante à souhait.

Afin de mettre en lumière ce premier titre prometteur, l’artiste a dévoilé une mise en images colorée réalisée par Tamina Manganas. Avec une imagerie largement inspirée des codes des années 60, Hélène Sio se met dans la peau d’une femme au foyer qui songe à la personne qui hante son esprit. Dans le jardin d’une belle demeure, l’artiste joue ainsi au golf, semble pensive sur un canapé vert kitsch et se lâche au rythme de sa chanson.

Visionnez “J’aime toucher vous”, le premier clip d’Hélène Sio :