Hervé invite son public à un “Rodéo” fiévreux !

Nouveau clip pour Hervé qui nous fait une belle proposition avec son public. Il offre les images de “Rodéo” et c’est à voir sur aficia.

Quel chemin pour Hervé… 30 ans et déjà un parcours vertigineux pour celui qui a commencé sa carrière au sein du duo Postaal, en 2015.

Mais voilà, en 2019 Hervé vole déjà de ses propres ailes en proposant au public Mélancolie FC, son premier EP sur lequel on retrouve les titres “Cœur poids plume” et “Va piano”. Vient ensuite l’album Hyper porté par des titres comme “Maelström”, “Si bien du mal” et “Addenda” en juin 2020.

De quoi sacrer l’artiste auteur, compositeur et interprète l’année suivante comme la Révélation Masculine de l’Année aux Victoires de la Musique. Une récompense qui aura très largement touché Hervé…

Hervé, la scène, le public et un Rodéo !

La promotion de ce premier album solo, qui a également connu sa réédition dans une version Hyper Prolongations, continue pour Hervé. En effet, après une grande tournée en 2021 avec plus de 80 concerts et de nombreux festivals d’été, Hervé nous propose un nouveau clip.

Il mise sur le titre “Rodéo” et nous plonge au cœur du live, de sa rencontre avec le public. Un clip qui fait du bien, nous donne forcément l’envie de retrouver la chaleur de cette foule vibrant à l’unisson. Réalisé par Hervé, ce clip est une compilation de ses souvenirs mais également de ceux du public. En effet, il a demandé à son public de lui envoyer sur WhatsApp leurs propres vidéos…

Résultat ? Plus de 900 vidéos… 900 messages, témoignage d’amour et de passion musicale que Hervé à collecté, regardé puis monté afin de faire vivre encore un peu la magie de la scène. Scène qu’il retrouvera d’ailleurs le 25 octobre à l’Olympia et le 14 décembre à l’Elysée Montmartre.

Découvrez “Rodéo”, le nouveau clip de Hervé :