Hervé se remémore son enfance familiale sur “D’où Je Viens”

Hervé est de retour, près de 3 ans après la sortie de son premier album. Il nous raconte son sens de la famille dans le titre “D’où Je Viens”, à découvrir sur aficia.

Hervé a connu un début de carrière tonitruant, introduit par l’excellent titre “Coeur Poids Plume”. Les programmateurs radio ont été directement séduits par son timbre de voix et son énergie débordante. La mise en route d’un premier album a donc pu avoir lieu. Nommé Hyper, celui-ci porte si bien son nom : hyper vitaminé, hyper juste, hyper bien écrit, hyper généreux. Puis tout s’est accéléré avec l’utilisation du bondissant “Si Bien Du Mal” pour une publicité Carte Noire. L’énergie du morceau peut être aussi efficace qu’un shoot de café le matin justement.

Après ce succès malgré une tournée avortée pour cause de pandémie, Hervé a ressenti le besoin de se poser un peu et de se ressourcer. En ressort un formidable morceau nommé “D’où Je Viens”. L’artiste y rend hommage à sa Bretagne natale en y invitant un orchestre de bagad (musique traditionnelle bretonne). Les premières notes sont saisissantes et nous emmènent directement dans l’ambiance. Hervé y fait également référence à ses racines familiales qui lui sont très chères. Il y conte ses souvenirs d’enfance et la manière dont il s’en sert aujourd’hui.

Le morceau sert d’amuse bouche à un nouvel album nommé Intérieur Vie, qui verra le jour le 24 mars. Là aussi, il semble déjà porté très bien son nom. En effet, le chanteur breton y promet des textes plus personnels, plus simples. Il souhaite se raconter lui. Nous ferons donc plus amplement sa connaissance. La famille, les racines semblent être les thèmes qui y seront abordés, au vu des tendres pochettes des single et album. Le jour de sa sortie (vendredi 20/01), “D’où Je Viens” a eu droit à une prestation remarquée dans l’émission Quotidien ou encore sur RTL2.

Découvrez “D’où Je Viens” de Hervé :

Hervé a déjà planifie une tournée qui s’arrêtera notamment le 17 mai à La Cigale à Paris.