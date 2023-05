Hipo dévoile son rap estival avec le titre “Paname”

2 mois après la sortie de son EP ‘Focus’, Hipo dévoile un nouveau titre calibré pour cette saison estivale : “Paname”. C’est à découvrir sur aficia.

Festif, souriant et généreux, voilà ce que ressort de notre premier visionnage du nouveau clip d’Hipo “Paname”. Ce sudiste d’origine venu à Paris pour être au plus proche de ses rêves d’artiste a décidé de rendre hommage à ses racines dans ce nouveau titre estival et fédérateur. Un banger qui devrait retourner les foules en concert et nous faire bouger la tête en voiture.

Direction le sud avec Hipo !

“La chaleur du soleil me manque, à Paname c’est gris mais à Paname ça crie quand je chante” s’exclame le rappeur dès les premières secondes du morceau. Le clip qui l’accompagne est un vrai voyage chez lui, à Marseille. Barbecue, amis, calanques, fous rires et escapade en voiture, Hipo montre un quotidien qui rappelle les vacances et les journées sans prise de tête. Armé de sa plume et d’un kickage qu’on adore, l’artiste nous a conquit, une fois de plus !

Découvrez “Paname” de Hipo :