HollySiz : le clip “Give Me Something” remixé par les Synapson

Le nouveau clip d’HollySiz remixé par Synapson est arrivé pour nous faire danser. C’est à découvrir sur aficia.

Il y a plus d’un an chez aficia nous avons été ravis de vous parler du grand retour d’HollySiz avec “Thank You All I’m Fine”. Un véritable hit énergique qui nous a donné envie de danser et surtout de vivre pleinement. Fraîchement sortie début juillet, son EP Thank You All I’m Fine (remixes) ne déroge pas à cette règle qui la caractérise .

A l’intérieur, des remixes des titres qui nous ont accompagnés en 2021. HollySiz vient présenter son EP avec le morceau “Give Me Something” remixé par Synapson. On y retrouve une mélodie rythmée et envoûtante illustrée par des images aux paysages qui nous emmènent voyager sur le sable fin en admirant les vagues. Un son et un clip parfait pour accompagner notre été.

Découvrez le nouveau clip d’Hollysiz :