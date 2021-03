Hoshi : le clip de “Et même après je t’aimerai”

Hoshi continue de nous faire vibrer en nous offrant le clip de “Et même après je t’aimerai”. C’est à voir sur aficia.

Hoshi aura très largement fait battre nos cœurs depuis la publication de son premier album Il suffit d’y croire. C’était en 2018 et dessus nous avions l’occasion d’entendre des titres comme “Comment je vais faire”, “Ta marinière” ou encore “Je vous trouve un charme fou” qu’elle partage avec Gaëtan Roussel.

Elle aura alors l’occasion d’être nommée au NRJ Music Awards en 2018 dans la catégorie Révélation Francophone de l’Année avant de frapper un grand coup en 2019 avec “Amour Censure”. Le titre fera très largement polémique, son message de tolérance et d’amour ayant du mal à passer auprès d’une population coincé au moyen-âge…

Qu’importe, le succès est bien au rendez-vous et Hoshi sera nommée aux Victoires de la Musique en 2020 dans la catégorie Révélation Scène et aura même le prix de La Chanson de l’Année avec “Amour Censure” la même année.

Hoshi et l’amour…

C’était donc pleine d’entrain que Hoshi offrait en juin dernier son second opus : Sommeil Levant. On retrouve sur ce format l’incontournable “Amour Censure” mais également “Enfant du danger” ou encore “Marche ou rêve”. Hoshi distillant parfaitement le regard d’une jeune artiste sur une société et un monde qui ne tourne toujours pas très rond.

Cet opus fera très prochainement l’objet d’une réédition. Un format porté par le titre “Et même après je t’aimerai” et qui devrait être disponible au mois de juin. Cette réédition portera le nom de Étoile Flippante et offrira au public 13 nouvelles pistes dont un duo avec Benjamin Biolay mais également un très beau featuring… En effet, Hoshi invite sur cette réédition sa grand-mère !

Mais c’est bien le clip de “Et même après je t’aimerai” qui est offert aujourd’hui. Parfait pour mettre en relief le message d’amour d’Hoshi qui se livre ici sur une veine pop. Dans sa chambre, avec le mauve comme couleur première, l’artiste expose la complexité de l’amour, aimer encore et toujours à s’en rendre con… Une ritournelle qui fait du bien à l’Âme même si la pluie semble couler sans discontinuer sur nos sentiments.

Découvrez “Et même après je t’aimerai”, le nouveau clip de Hoshi :