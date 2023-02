HYL, réussit le pari d’Une vie

L’artiste toulousain HYL vient de libérer un titre dénommé “Une vie”. Le long de de 4:33, l’artiste y livre avec pertinence un beau message d’apprentissage.

S’il y en est un qui continue son bonhomme de chemin, c’est bien HYL. Artiste à la polyvalence qui n’est plus à prouver, slalomant entre l’écriture précise du rap et la malice des compositions pop, ses premiers Triptyk nous avaient convaincu pour suivre son voyage.

Depuis, HYL n’a pas cessé de démontrer son amour de la musique, des mots et des concerts. Pour 2023, l’artiste donne le ton. Le 25 janvier, il libère “Une vie”. Un morceau clippé de quatre minutes dans lequel l’artiste se confie.

Une vie pour accepter le temps

À vrai dire, plus que de confidences, c’est de conseils qu’HYL a imprégné ce texte. À la manière du sublime Notes pour trop tard, le toulousain semble rentrer en discussion avec une ancienne version de lui même, lui tendre la main et tenter d’apaiser ses doutes.

Acceptation de l’échec, du temps qui passe, des amis délaissés, des amours formateurs ou encore du goût de vivre, le morceau aborde en peu de temps un panel de vécu large mais avec précision. Métaphores, figures de styles, comparaisons, vécus, appels aux cinq sens, la plume du titre s’illustre avec dynamise pour donner une cohérence d’autant plus claire à son discours. De plus, l’ensemble est accompagné d’une prod aux rythmiques et effets percutants, sublimant les bons mots au bon moment. Enfin, à l’instant propice, un chœur adoucit la fin de l’expérience (On salue au passage l’attention toute particulière des ajouts sur-mesure aloués à la prod. Des éléments qui étaient jusqu’alors plutôt discrets dans la discographie de l’artiste). C’est bien simple, tout est à sa place.

Cela peut paraître évident, mais l’effet démago / pathétique n’est jamais loin sur ce type de morceau. Pour autant, grâce à son interprétation, son clip et les choix de ses mots, “Une vie” parvient merveilleusement à relever le défi, laissant derrière son écoute plusieurs frissons et une belle pâte d’authenticité.

HYL donne rendez-vous le 1er avril !

HYL semble ainsi en bonne voie pour concrétiser ses aspirations artistiques. On ne peut que lui souhaiter l’épanouissement dans cette démarche et du monde dans la fosse ! D’ailleurs, si cet extrait a attisé votre curiosité, ou, qu’à l’inverse, vous a confirmé dans votre intuition, il est à noter que l’artiste jouera au Connexion Live le 1er avril. La rédaction s’en porte garant, l’expérience HYL sur scène vaut amplement le détour ! (vous repartirez peut-être même avec un teeshirt jaune 😉 ).

Découvrez “Une vie” le dernier clip de HYL :

Lucas Laberenne