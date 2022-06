IGee se libère avec le clip de “Vide”

Cela fait un moment qu’on avait envie de vous parler d’IGee. C’est chose faite avec la sortie de son nouvel EP Nous les gens qu’il vient de publier ainsi que son clip “Vide” sur lequel vous allez craquer ! aficia vous en parle…

IGee, c’est un p’tit gars de 24 ans d’origine bordelaise qui a vu sa carrière prendre un tout autre tournant ces deux dernières années. Après avoir publié un premier projet baptisé Mirages, le jeune homme n’a cessé de bosser et casser les codes. Cette même année, il est finaliste des Inouïs du Printemps de Bourges et fait partie de la sélection de ‘The Artist’, émission qui a révélé Rouquine sur France 2.

Ce “rappeur qui chante à l’assaut de la pop”, comme il se définit lui-même, vient tout juste de dévoiler son nouvel EP huit titres baptisé Nous les gens. A l’intérieur, quelques pépites qui sont rythmées par un rap impeccable et par des sonorités empruntées à la musique électronique, donnant un résultat explosif. C’est par exemple le cas de “Incroyable” et “Reste normal”.

IGee vient de dévoiler le clip de “Vide” à la pop audacieuse, nouvel extrait de ce mini-projet. On vous assure, il est quasi impossible de rester impassible face à cette voix et à ce rythme entraînant. Et le clip ! Un traveling millimétré dans un champ illuminé par un ciel d’une rosé incroyable. C’est tout sauf “vide” !

Découvrez le clip “Vide” d’IGee :