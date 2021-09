Imany nous transporte dans la magie de sa reprise de “Wonderful Life”

Pour la rentrée, Imany est de retour avec son nouvel album : Voodoo Cello. Un projet porté par une douce reprise du titre “Wonderful Life”. C’est à découvrir sur aficia.

Visage incontournable du paysage musical français, Imany est une artiste qui marque les années et nous transporte dans son univers. Pour cette rentrée, l’artiste continue de chanter la sincérité et l’amour à travers son nouvel album Voodoo Cello, paru le 3 septembre. Spécialement arrangée avec 8 violoncellistes, Imany a réalisé elle-même cet album, preuve que son talent n’est plus à prouver mais juste à admirer.

“It’s a Wonderful Life…”

Pour l’occasion, la chanteuse qui nous envoûte avec sa voix grave et son style autant soul, folk que blues, a repris à sa manière le titre de Black : “Wonderful Life”.

Une nouvelle approche de ce titre où la magie opère et nous ferait même oublier la version originale qu’elle propose dans deux versions sur son opus. Dans la mise en images portant la version rework, son fils joue le rôle principal d’un aventurier qui parcourt les différents environnements pour finalement se retrouver vers la personne qui lui a donné la vie : sa mère.

Une belle symbolique marquée par le pouvoir des harmonies, la puissance du message et l’émotion des images.

Découvrez “Wonderful Life” de Imany :