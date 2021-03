Clip “Ceux qui rêvent” : Isak Danielson revisite le répertoire de Pomme

Surprise ! Le Suédois Isak Danielson a choisi de mettre en images sa reprise “Ceux qui rêvent” de Pomme et confirme son désir de conquérir la France !

L’artiste de 23 ans originaire de Suède, Isak Danielson, a déjà conquis son pays avec deux premiers albums dont Remember to Remember Me publié en avril 2020. Déjà de retour, l’artiste vient de publier son troisième album au début du mois sous le nom de Tomorrow Never Came. Un opus déjà porté par les titres “Face my Fears” et “If You Ever Forget That You Love Me”. Un album de 7 titres où se cache une petite pépite…

Nous étions tombés par hasard sur le phénomène Suédois l’année dernière. Isak Danielson nous avait offert un superbe ‘Live Expérience’ dans lequel il interprétait son single “Religion” avant de nous offrir une petite surprise : une reprise de Pomme (récompensée aux dernières Victoires de la Musique), titre composé par Julien Bensenior.

“Ceux qui rêvent”, un titre qu’il apprécie beaucoup et qu’il a choisi de mettre en images : “le français est une très belle langue, c’est la raison pour laquelle j’ai choisi d’en faire une version bien à moi” avoue-t-il. Isak Danielson enfile sa tenue du soir et partage avec nous ses “nuits blanches” et ses “insomnies” dans le plus simple appareil…

Découvrez le clip de “Ceux qui rêvent” d’Isak Danielson :