Retour de Isma & Varnrable avec le titre “High Understanding” avant la publication de son EP. C’est à écouter sur aficia.

Nous avons eu le plaisir de vous présenter le tandem Isma & Varnrable le 02 mars avec le titre “Sticky With No Glue”. Véritable coup de cœur à la rédaction.

Ce tandem est l’alliance de Isma, DJ et compositeur parisien, et de Vanrable, chanteuse norvégienne. Ensemble, ils proposent un pop qui se marie à une électro sensible et minimaliste, une alliance envoûtante et légère.

Aussi, après “Sticky With No Glue”, le tandem nous propose maintenant “High Understanding”, un nouvel extrait de l’EP Please Throw a Stone Through my Window qui sera disponible ce 19 mars.

Encore une fois la magie opère et nous avons réellement hâte de pouvoir écouter le format riche de 6 titres que Isma & Varnable nous a concocté !

Découvrez “High Understanding” de Isma & Varnable :