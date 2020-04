Clip “In My Bones” : Jacob Collier frappe à nouveau. Et c’est efficace !

Jacob Collier se prépare à la publication future d’un nouvel opus. Avant ça, il nous régale avec “In My Bones”, un clip à voir sur aficia.

Vous n’avez pas encore eu l’occasion de connaître Jacob Collier ? Pourtant le jeune artiste (25 ans) a déjà très largement fait ses preuves !

Dans ses bagages il y a déjà trois albums, In My Room en 2016 et les deux volumes de Djesse (2018 et 2019). À cela, il faut ajouter deux Jazz FM Awards et quatre Grammy Awards ! C’est sans oublier sa présence sur le dernier album de Coldplay, Jacob Collier y signant trois titres.

Jacob Collier x Kimbra x Tank and the Bangas

La bonne nouvelle, c’est Jacob Collier compte bien à nouveau nous séduire avec un nouveau volet de Djesse qui devrait paraître dans le courant de cette année. Déjà mis en avant par le très bon “Time Alone With You” en compagnie de Daniel Caesar, ce format s’offre un nouveau coup de projecteurs.

Cette fois, Jacob Collier fait appel à Kimbra et Tank and the Bangas afin de nous offrir “In My Bones”. Si le titre est peut-être moins ‘grand public’ que le dernier extrait, il est le parfait reflet de l’univers de Jacob Collier : un génie créatif qui semble ne vouloir se mettre aucune frontière.

Découvrez “In My Bones”, le nouveau clip de Jacob Collier :