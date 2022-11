Jaïa Rose énergique sur son nouveau single ”FEU FOI FORCE”

Après « 1000 MG », son premier EP dévoilé en 2020, Jaïa Rose marque son grand retour sur « Feu Foi Force », premier single d’un nouveau projet à venir. C’est à découvrir sur aficia.

La jeune artiste franco-congolaise s’exerce à différents styles et surprend par sa pluralité artistique. Enfant, Jaïa Rose, bercée notamment par le R&B des Destiny’s Child, de Jlo, d’Alicia Keys, entre autres, s’essaie au chant, seule dans sa chambre. Découvrant alors sa voix, elle tente également à la danse, jusqu’à ce que ces deux passions rythment très rapidement sa vie et qu’elle décide, par liberté et pour se démarquer du regard des autres, de devenir artiste.

Se nourrissant également de ses influences paternels comme le jazz, le hip-hop, la rumba congolaise ou encore le reggae, Jaïa Rose se lance alors dans la musique avec une multitude de cordes à son arc, avec l’ambition de s’affirmer sur une scène féminine francophone disputée. Originaire de la campagne, du côté de Bordeaux, elle part de loin. Mais c’est avec toute sa détermination et sa passion, que la charismatique Jaïa Rose se fait un nom. Elle livre 1000 MG, son tout premier EP chez Warner Music. Le premier single éponyme atteint rapidement les 200 000 vues sur YouTube et connaît un véritable succès d’estime. Une arrivée pour le moins remarquée sur la scène française, confirmée par la réussite triomphante d’un morceau – que l’on adore – présent sur cet EP : « 4h du mat ».

Une voix sensuelle de velours, groovy, un style affirmé et des lyrics mélancoliques, introspectifs et profondes – comme sur 1000 MG qui traite de santé mentale -, le premier EP fut une excellente première carte de visite. Influencée par ce qu’il se fait outre-Atlantique, la touche SZA, Jorja Smith, IAMDDB ou encore Ella Mai se fait ressentir dans ses mélodies.

Des mélodies qui l’amèneront, post confinement, sur les premières partie d’Yseult, de Luijipeka ou encore de Chilla. Crise sanitaire oblige, l’ascension fulgurante de Jaïa Rose est ralentie. Deux années plus tard, forte de sa détermination et de son ambivalence impressionnante, l’artiste autant mélodieuse que « street » débarque sur un single des plus surprenants : « Feu, Foi Force ».

Un retour fracassant

Après un premier projet résolument ancré dans l’ère du temps, porté par des influences majoritairement R&B, Jaïa Rose nous embarque, cette fois, vers un univers qu’elle maîtrise tout autant : le Rap. Avec une touche d’égo trip, des gimmicks entêtants et des textes remplis de confiance, la jeune femme s’affirme davantage sur « Feu Foi Feu » et s’impose avec style. Réalisé par l’excellent Bertrand Touchard, le clip très artistique façonne l’univers singulier d’une artiste atypique. Sur une superbe production nonchalante, Jaïa se balade à la manière de l’artiste Shay, mais à sa manière à elle.

Séduit par la proposition de la Bordelaise d’origine, aficia adore le talent et la diversité de Jaïa Rose, une artiste aux flow rapide, à la voix sensuelle et ô combien envoûtante. L’avenir s’annonce radieux pour une artiste R&B / Rap et Soul dont le paysage francophone a cruellement besoin.

En attendant la suite, découvrez le nouveau clip de Jaïa Rose – « Feu Foi Force » sur aficia :