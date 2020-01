Jaïa Rose débarque avec “1000 MG”

Jaïa Rose débarque sur nos écrans avec le clip de “1000 MG” et elle compte bien faire de 2020 son année. C’est à découvrir avec aficia.

La définition de Jaïa Rose ? ⅓ badass, ⅓ good girl et ⅓ diva… C’est ainsi que son label, Elektra France, arrive à nous vendre cette nouvelle recrue qui pourrait bien faire des vagues dans les charts cette année.

Mais pourquoi ? Simplement car la demoiselle offre un univers qui oscille entre la pop et le r’n’b tout en piochant des inspirations électro pour, au final, livrer ce que la nouvelle génération écoute en boucle sur les sites de streaming.

Faut-il pour autant dire que Jaïa Rose est un pur produit commercial pour faire du clic et faire exploser les compteurs ? Pas forcément… Elle est juste parfaitement dans l’air du temps et semble avoir pris soin de construire son propre univers. Pour s’en rendre compte, il suffit de jeter un oeil (et une oreille aussi) sur “1000 MG” qui est disponible depuis aujourd’hui.

Jaïa Rose pose les bases et annonce ainsi la venue future d’un premier EP. Elle qui oscille entre rap et chant, habille la musique de la danse qui est l’une de ses premières passions, devrait facilement séduire le public. Et si “1000 MG” nous rappelle forcément la dose d’un Doliprane, Jaïa Rose se prendra sans ordonnance pour faire face à la morosité de l’hiver.

Découvrez “1000 MG” de Jaïa Rose :

À noter dans vos agendas que Jaïa Rose s’invite sur de nombreuses scènes. De passage à Nantes le 21 janvier elle fera ensuite escale à Strasbourg, Lyon, Rennes ou encore Toulouse. Pour plus d’infos et prendre vos places, c’est juste ici.