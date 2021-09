“Saturday” : Jaime Lorente de ‘La Casa de Papel’ crève encore l’écran

Acteur… mais aussi chanteur ! Jaime Lorente joue de sa notoriété et dévoile son nouveau clip “Saturday”, à découvrir sur aficia.

Vous êtes peut-être des inconditionnels des séries ‘La casa de Papel’ et de ‘Elite’… Deux séries venant d’Espagne est au succès mondial, véritable carton d’audience du Netflix. si tel est le cas, les nom de Denver et de Nano doivent vous être très familier !

En effet, plus d’être un acteur de talent Jaime Lorente est aussi chanteur… L’acteur aux 14 millions d’abonnés sur Instagram vient de dévoiler “Saturday” son nouveau clip. Déjà visionné 3 millions de fois en quelques heures via le même réseau social, “Saturday” a de quoi concurrencer les plus grands.

Avec sa voix chaude et son regard de braise, Jaime Lorente a toutes les qualités pour briller sur les planches. Mais entre scènes de ménages, trahisons et disputes avec sa petite amie, le chanteur nous en met plein la vue… Un véritable acteur !

Découvrez “Saturday” de Jaime Lorente :