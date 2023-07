Jain s’empare des charts avec “Makeba”

Alors qu’elle est de retour sur le devant de la scène avec le disque The Fool, Jain cartonne avec son hit “Makeba” devenu viral sur les réseaux sociaux. On vous en dit plus sur aficia !

C’est un retour très satisfaisant que s’offre l’artiste Jain avec la parution de son troisième disque intitulé The Fool , notamment porté par le single éponyme qui a trouvé sa place dans les playlists de hits du moment mais aussi sur les ondes. Pourtant discrète ces dernières années puisque son précédent projet date de 2018, Jain a su créer la surprise autour d’un nouvel opus pop et folk à l’imagerie forte et unique relative au thème du Tarot de Marseille.

Ce nouveau disque s’accompagne naturellement d’un retour scénique très attendu. La chanteuse débutera sa tournée des Zéniths à l’automne et fera escale au Zénith de Paris le 23 novembre prochain. Nul doute que le public pourra redécouvrir tous les succès qui jalonnent la carrière de Jain, dont un en particulier : l’incontournable “Makeba” ! En effet, le titre extrait de son premier opus Zanaka paru en 2015 trouve une nouvelle résonnance auprès de la communauté TikTok.

“Makeba” traverse les frontières !

C’est en mai 2023 que le titre “Makeba” s’affiche en tendance sur TikTok, rythmant alors de nombreux contenus vidéos créatifs et solaires. Véritable ode estivale sublimée par une composition enivrante et hypnotique, la chanson se pare désormais d’une chorégraphie devenue virale qui contribue à faire rayonner cet hommage à la chanteuse sud-africaine et militante des droits civiques Miriam Makeba.

Les chiffres de ce regain de popularité donnent le tournis puisque le hit “Makeba” s’est hissé à la première place du Global Shazam Chart le 7 juin dernier et se classe dans le top 200 de 207 marchés à travers le monde. Aussi, le titre comptabilise plus de 300 millions de streams dont 50 millions enregistrés sur le marché français, permettant ainsi à Jain de décrocher un single diamant. Il y a fort à parier que nous allons savourer “Makeba” tout l’été puisque cette popularité grandissante continue de se confirmer grâce à plus de 13 millions de créations sur TikTok.

Visionnez le clip de “Makeba” :